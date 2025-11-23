قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الزمالك وزيسكو في البطولات الأفريقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأحد فريق زيسكو يونايتد الزامبي على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين بعد مواجهتين سابقتين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما حقق الزمالك الفوز في مباراة العودة بنتيجة 2-0.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مواجهة الزمالك وزيسكو عبر شبكة "بي إن سبورتس" باعتبارها الناقل الحصري لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بالإضافة إلى بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت" على التردد الأرضي.

طاقم التحكيم

يقود اللقاء تحكيميًا محمد ديراني حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ليبان عبد الرازق أحمد ورشيد وايس بوراله، بينما يتولى محمود ناصر حسين مهمة الحكم الرابع، وقد أسند الاتحاد الأفريقي مهمة المراقب العام للمباراة لليبي عمر جمعة عبد السيد.

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – سيف جعفر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا.

ويقود الزمالك المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، ساعيًا لتحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره بالكونفدرالية.