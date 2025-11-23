قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
رياضة

قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الزمالك وزيسكو في البطولات الأفريقية

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأحد فريق زيسكو يونايتد الزامبي على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين بعد مواجهتين سابقتين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما حقق الزمالك الفوز في مباراة العودة بنتيجة 2-0.

القنوات الناقلة للمباراة
تنقل مواجهة الزمالك وزيسكو عبر شبكة "بي إن سبورتس" باعتبارها الناقل الحصري لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بالإضافة إلى بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت" على التردد الأرضي.

طاقم التحكيم
يقود اللقاء تحكيميًا محمد ديراني حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ليبان عبد الرازق أحمد ورشيد وايس بوراله، بينما يتولى محمود ناصر حسين مهمة الحكم الرابع، وقد أسند الاتحاد الأفريقي مهمة المراقب العام للمباراة لليبي عمر جمعة عبد السيد.

التشكيل المتوقع للزمالك
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر.
خط الوسط: محمد شحاتة – سيف جعفر – عبدالله السعيد.
خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا.

ويقود الزمالك المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، ساعيًا لتحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره بالكونفدرالية.

الزمالك زيسكو كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك وزيسكو

