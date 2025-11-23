قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار وسيول خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في حالة الطقس
أحزاب القائمة الوطنية يجتمعون قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم.. موجة حر مفاجئة تضرب البلاد
رغم أزمة بنت الجيران السابقة.. مدين يتعاون مع عمر كمال في أول ألبوم له
تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة بالكويت.. الشروط والرسوم
دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسها
طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار متفاوتة بهذه المناطق
حادث مروع.. مصرية بالسعودية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وفاة المهندس أحمد عبدالعليم وأسرته
جيش الاحتلال يستهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
زاهي حواس يدعو طلاب الجامعات للتوقيع على وثيقة استرداد حجر رشيد وتمثال نفرتيتي
شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي
أخبار البلد

تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة بالكويت.. الشروط والرسوم

تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة وفق ضوابط دقيقة بالكويت
محمد غالي

تأشيرة الزيارة العائلية بالكويت 2025، يبحث عنها عدد كبير من المواطنون الراغبون في السفر زيارة لأحد الاقارب المقيمين بدولة الكويت، والتي شهدت تحديثات لسهولة لم شمل الأسر، وذلك بعد أن أقرت الحكومة الكويتية حزمة تعديلات أساسية شملت تبسيط الشروط وتوسيع نطاق المستفيدين وإتاحة التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر منصات مخصصة.

تأشيرة الزيارة العائلية بالكويت 2025

ألغت وزارة الداخلية شرط الحد الأدنى للراتب الذي كان يشكل عقبة أمام العديد من المقيمين، كما سمحت بامتداد صلة القرابة المقبولة حتى الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة بالمصاهرة، وهو ما أتاح الفرصة لفئات أوسع من العائلات للاستفادة من خدمة الزيارة العائلية. 

وترافق ذلك مع إلغاء اشتراط السفر عبر شركات الطيران الوطنية فقط، ليصبح الدخول متاحا عبر أي وسيلة نقل جوية أو برية أو بحرية.

وتتيح التأشيرة نوعين من الدخول هما الدخول الفردي الذي يمنح إقامة لمدة ثلاثين يوما داخل الكويت، والدخول المتعدد الذي يتيح عدة زيارات خلال ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة كاملة، مع الالتزام بعدم تجاوز ثلاثين يوما في كل زيارة، حيث تفرض غرامة مالية قدرها عشرة دنانير كويتية عن كل يوم تجاوز.

وتستغرق الموافقة على الطلب عادة يومي عمل فقط، في ظل الاعتماد على منصة كويت فيزا الإلكترونية التي اختصرت زمن المعاملات وقدمت آلية آمنة وموحدة لحجز المواعيد ورفع المستندات وسداد الرسوم.

وتشمل شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية لعام 2025 صورة جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر وصورة شخصية حديثة وبطاقة الكفيل المدنية وإثبات صلة القرابة، إلى جانب استمارة الطلب الإلكترونية المعتمدة.

 وتؤكد الجهات المختصة ضرورة وضوح المستندات تجنبا لتأخير أو رفض الطلب.

وتتم خطوات التقديم عبر منصة متى الحكومية لحجز موعد مسبق لدى الإدارة العامة للهجرة، أو عبر منصة كويت فيزا التي توفر إمكانية التقديم الإلكتروني الكامل بما في ذلك رفع الوثائق وسداد الرسوم المحددة بثلاثة دنانير كويتية. 

ويمكن تعديل الموعد أو إدارة الطلبات عبر قسم مواعيدي في المنصة.

وفي السياق نفسه حددت المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الرسوم المتعلقة بسمات الدخول والإقامة والالتحاق بعائل، حيث تبلغ رسوم سمة دخول الإقامة عشرة دنانير وتشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي والعمالة المنزلية والملتحق بعائل والدراسة وغيرها، بينما تحتسب سمات الزيارة بأنواعها المختلفة بعشرة دنانير عن كل شهر.

وتشمل رسوم الإقامة عشرين دينارا سنويا للعاملين في القطاع الحكومي والأهلي والطلبة الأجانب وعشرة دنانير للعمالة المنزلية، فيما تبلغ خمسين دينارا للشريك والمستثمر ومالك العقار، وخمسمائة دينار للأجنبي كفيل نفسه. 

كما حددت رسوم الالتحاق بعائل بعشرين دينارا سنويا للقطاعين الحكومي والأهلي وأربعين دينارا للمستثمرين ومالكي العقار ومئة دينار لكفيل نفسه، مع إعفاءات محددة لفئات خاصة مثل أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية.

وتصل رسوم الالتحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء إلى ثلاثمائة دينار سنويا، في حين حددت رسوم إقامة العمالة المنزلية الإضافية بخمسين دينارا للأسر الكويتية وأربعمائة دينار للأسر الأجنبية، مع فروق في رسوم التجديد واحتساب زيادات على كل عامل إضافي.

وتشكل هذه التعديلات خطوة مهمة في تسهيل إجراءات الزيارة العائلية وتنظيم الإقامة في الكويت بما يعزز الخدمات الرقمية ويرفع من كفاءة الأنظمة المعمول بها داخل الدولة.

