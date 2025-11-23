قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار وسيول خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في حالة الطقس
أحزاب القائمة الوطنية يجتمعون قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم.. موجة حر مفاجئة تضرب البلاد
رغم أزمة بنت الجيران السابقة.. مدين يتعاون مع عمر كمال في أول ألبوم له
تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة بالكويت.. الشروط والرسوم
دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسها
طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار متفاوتة بهذه المناطق
حادث مروع.. مصرية بالسعودية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وفاة المهندس أحمد عبدالعليم وأسرته
جيش الاحتلال يستهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
زاهي حواس يدعو طلاب الجامعات للتوقيع على وثيقة استرداد حجر رشيد وتمثال نفرتيتي
شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي
محافظات

بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية

أحمد بسيوني

بدأت منذ قليل أولى جلسات المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية بمحكمة جنايات الإسكندرية، وذلك برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة  وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة احمد يوسف حجاج  ،لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال"   في القضية المعروفة إعلاميًا بـمقتل «مهندس الإسكندرية».

تعود أحداث القضية المقيدة برقم  10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بإطلاق اعيرة نارية علي المجني عليه مما ادي الي وفاته بدائرة القسم .

وتبين من التحقيقات،  ان المتهم " ال.ر.ال" تربطه علاقة صداقة باالمجني عليه " عبدالله .ا.ال" وأنه علي خلافا نشب بينهما، لقيام المتهم بالتعدي علي زوجة المجني عليه،  بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  مما دفع المجني عليه،  لشكايته لوالده ، الذي قام بتعنيفه، علي اثر ذلك قرر الانتقام منه واختصرت في ذهنه فكرة التخلص منه من المجني عليه، فهداه شيطانه الي قتله ،فقعد العزم وبيت النية علي ذلك واعد  العدة الازمة ، فاستاجر وحدة سكنية قريبة من سكن المجني عليه لمراقبته واشتري سيارة لتسهيل مراقبة المتوفي بالإضافة الي شراء سلاح ناري والطلقات المستخدمة في الواقعة .

الاسكندرية متهم مهندس الاسكندرية كرموز جنايات الاسكندرية

