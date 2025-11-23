انطلاق اختبارات خطباء المكافأة على بند التحسين بأوقاف الإسكندرية

شهد مسجد سيدي أبي العباس المرسي انطلاق اختبارات خطباء المكافأة على بند التحسين، في أجواء يسودها الانضباط والجدية، وذلك بحضور من الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح مدير المديرية، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية ولجان التقييم المختصة.



وذكرت المديرية في بيان اليوم الأحد، ان الاختبارات جاءت وسط تنظيم دقيق يعكس حرص المديرية على اختيار العناصر المؤهلة القادرة على حمل رسالة المنبر، وبما يواكب منهج وزارة الأوقاف في دعم الخطاب الوسطي المستنير ونشر الوعي الرشيد في المجتمع.

وأكدت المديرية أن الاختبارات مستمرة حتى يوم الثلاثاء، وأن باب التقديم ما يزال مفتوحًا للراغبين ممن لم يتمكنوا من التسجيل عبر موقع الوزارة؛ إذ يمكنهم التقدم بطلب رسمي إلى مدير المديرية للنظر في إدراجهم ضمن قوائم المتقدمين.

كما أوضحت المديرية أن التقديم متاح كذلك لغير الأزهريين ممن يحملون مؤهلات علمية لها صلة وثيقة بالعلوم الشرعية أو العربية، بما يتيح المجال لاستقطاب الكفاءات الجادة القادرة على خدمة رسالة الدعوة وفق الضوابط الشرعية والمعايير المهنية المعتمدة.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن خطة الوزارة بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري للخطباء، وترسيخ قيم الانتماء والفهم الصحيح للدين، وإعداد جيل قادر على أداء رسالة المنبر بوعي، وحكمة، ومسؤولية.