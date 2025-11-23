اغتيال قيادي بارز بحزب الله عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانا مقتضبا في بداية الغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي استهدفت أبو علي الطبطبائي القائد الثاني في حزب الله، حيث قال جيش الاحتلال إنه استهدف بشكل مركز شخصية مركزية في حزب الله في غارة على الضاحية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ عملية اغتال بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل شهور مضت.

القائد الفعلي لجيش حزب الله

وأضافت أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت الهدف هو أبو علي الطبطبائي والذي يدعى "هيثم" وهو القائد الفعلي لجيش حزب الله، وأنه واحد من كبار القادة العسكريين في الحزب، مشيرة إلى أن هيئة البث الرسمية قالت إن رئيس الوزراء ووزير جيش الاحتلال وافقوا على تنفيذ هذه العملية.

استهداف قيادي بارز

وتابعت أن رئاسة الوزراء الإسرائيلية أصدر بيان قالت فيه إن جيش الاحتلال كان قد استهدف مؤخرا قياديا بارزا في حزب الله وسيعلنون عن تفاصيل جديدة في وقت لاحق.