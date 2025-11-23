أحمد فوزي: سوء التوفيق وراء خروج منتخب الناشئين من كأس العالم

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين، أن سوء التوفيق وراء خروج منتخب مصر للناشئين تحت ١٧ عاما من كأس العالم الأخير الذي أقيم في الدوحة.

قال فوزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: بالطبع واجهنا سوء توفيق في مباراة سويسرا واضعنا فرصتين في اول المباراة كانوا كفيلين بإنهاء المباراة مبكرا.



وأضاف: لاعبو المنتخب اصابهم نوع من الغرور والتعالي قبل مواجه إنجلترا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد الفوز على هايتي والتعادل امام فنزويلا .

وتابع: احمد الكاس اخرج لاعبي المنتخب من حالة التعالي بعد مباراة إنجلترا ولكن واجهنا سوء توفيق في آخر مباراة أمام سويسرا ولكن قدر الله وما شاء فعل.