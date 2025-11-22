قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إفريقيا خارج المونديال.. 9 منتخبات للناشئين تفشل في بلوغ منصة التتويج 2025

منتخب المغرب للناشئين
منتخب المغرب للناشئين
يسر ي غازي

فشلت 9 منتخبات إفريقية فى الوصول إلي منصة التتويج فى بطولة كأس العالم لـ الناشئين المقامة حاليا في قطر.

وأخفقت منتخبات إفريقيا فى التواجد ضمن كبار العالم فى المربع الذهبي وبلوغ المباراة النهائية على مدار مشاركتها فى بطولة مونديال الناشئين 2025.

وودع كل من منتخب المغرب ومنتخب بوركينا فاسو بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً من دور الـ 16 ليكونا آخر ممثلي إفريقيا المغادرين اللذين اقتربا كثيراً من تحقيق حلم النهائي وقدما مستوى يليق بالقارة السمراء.

زامبيا تخسر فى المونديال
ودع منتخب زامبيا مونديال الناشئين تحت 17 سنة عقب الخسارة أمام نظيره منتخب منتخب مالي بنتيجة 3-1 فى المباراة التي جمعت بينهما ضمن دور الـ 16.

كوت ديفوار يخسر أمام كوريا الجنوبية
خسر منتخب كوت ديفوار أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 ويودع مونديال الناشئين تحت 17 سنة بقطر في دور الـ 32.
 

منتخب مصر يخسر أمام سويسرا 3-1 
ودع منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس بطولة كأس العالم لـ الناشئين بقطر بعد الخسارة 3-1 أمام سويسرا فى المبارة التى أقيمت على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة في الدور الثاني في بالنسخة رقم 20.
 

السنغال خارج المونديال 
ودع منتخب السنغال بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا من دور المجموعات، بعد تعادله مع المنتخب الكولومبي بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة بنقطتين.

خسارة جنوب إفريقيا 
منتخب جنوب إفريقيا ودع كأس العالم للناشئين 2025 بقطر بعد الخسارة أمام نظيره منتخب اليابان بثلاثية نظيفة في دور ال 32 من البطولة.

منتخب تونس خارج سباق المونديال
ودع منتخب تونس منافسات دور الـ32 لكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم في قطر، بخسارته أمام نظيره النمساوي بهدفين دون رد على ملاعب أكاديمية أسباير بالدوحة.
 

إقصاء مالي من المونديال 
ودع منتخب مالي مونديال الناشئين تحت 17 سنة بعد تلقيه خسارة أمام نظيره منتخب المغرب بنتيجة 3 - 2 في مواجهة أفريقية خالصة بالبطولة المقامة في قطر.
 

منتخب المغرب يودع المونديال 
ودع منتخب المغرب بطولة كأس العالم للناشئين بعد الخسارة من نظيره البرازيل، بثنائية مقابل هدف، في إطار دور ربع النهائي.

وجاءت ثنائية البرازيل عن طريق ديل في الدقيقتين 16، 90+5.

فيما جاء هدف المغرب عن طريق زياد باها من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5.


يذكر أن منتخب المغرب تحت 20 عاما قد توج بكأس العالم.
 

بوركينا فاسو خارج المونديال 
ودع منتخب بوركينا فاسو تحت 17 سنة بطولة كأس العالم لـ الناشئين بقطر بعد خسارته أمام نظيره منتخب إيطاليا بهدف دون مقابل.

وكان المنتخب البوركيني قد أثار المفاجآت في المونديال، بعد إقصائه حامل اللقب ألمانيا من دور الـ32، ثم الفوز على أوغندا في دور الـ16.

مونديال الناشئين منتخب مصر منتخب المغرب منتخب السنغال منتخب مالي منتخب بوركينا فاسو

