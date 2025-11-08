قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

3 فرص.. حظوظ تأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية في مونديال الناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
يسري غازي

يواجه منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس منتخب إنجلترا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر والتي ستختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

موعد المباراة والقناة الناقلة


تقام المباراة يوم الإثنين المقبل على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات


الجولة الأولى: 

فاز منتخب مصر على هايتي 4–1.

الجولة الثانية: تعادل مع فنزويلا 1–1.


يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فنزويلا التي تتساوى معه في النقاط.

من جهته، اكتسح منتخب إنجلترا هايتي  8–1 في الجولة الثانية، ما جعله في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل هايتي الترتيب بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الأخيرة

مصر – 4 نقاط
فنزويلا – 4 نقاط
إنجلترا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط.

فرص تأهل منتخب مصر متصدر للمجموعة 
ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز على إنجلترا مع تعثر فنزويلا أمام هايتي لضمان

 التأهل متصدر المجموعة.

وفي حال فوز المنتخبين المصري والفنزويلي معًا، سيُحسم الصدارة بفارق الأهداف، ما يجعل الفراعنة مطالبين بتحقيق انتصار كبير أمام المنتخب الإنجليزي.

التأهل وصيف المجموعة


في حال التعادل أمام إنجلترا مع فوز فنزويلا على هايتي، سيتأهل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف فنزويلا المتصدرة بـ7 نقاط، بينما يتجمد رصيد إنجلترا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

التأهل كأفضل ثالث

أما في حالة خسارة منتخب مصر أمام إنجلترا (مع فوز فنزويلا)، يتوقف رصيد الفراعنة الصغار عند 4 نقاط، وينتظر المنتخب حينها نتائج المجموعات الأخرى لتحديد إمكانية تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث.

منتخب مصر منتخب إنجلترا مونديال الناشئين منتخب فنزويلا أحمد الكاس

