رياضة

منتخب مصر يتأخر أمام فنزويلا بهدف في الشوط الأول بكأس العالم تحت 17

مصر ضد فنزويلا
مصر ضد فنزويلا
القسم الرياضي

أنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب فنزويلا على مصر بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر للناشئين تحت 17 سنة

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم على مصر في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية حولها لاعب فنزويلا ماركوس ميتان برأسه في الشباك.

وخلال الشوط الأول استحوذ فريق فنزويلا على الكرة بنسبة وصلت لـ 58% مقابل 42% لمنتخب مصر.

ويعتمد منتخب مصر على التحولات الهجومية وكان قريب في أكثر من فرصة لتسجيل هدف لكن لم يستطع المهاجمين استغلالها.

سدد منتخب فنزويلا 10 تسديدات مقابل 4 فقط لمنتخب مصر بدون أي تهديد على مرمى المنافس

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، تشكيلته لمواجهة فنزويلا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول بكأس العالم بقطر.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منافسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من الدور الأول .

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا، كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية.

الهجوم: عبدالعزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم.

جدير بالذكر أن منتخب انجلترا يواجه هايتي في نفس التوقيت ضمن منافسات مجموعة منتخب مصر

وتقدم الانجليزي على هايتي بنتيجة 8-1 والمباراة حاليا في الدقيقة 90  وخلال دقائق تنتهى المباراة.

وحال انتهاء مباراة منتخب مصر بنفس النتيجة سيتراجع الفراعنة للمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة ويصعد منتخب انجلترا للمركز الثاني بفارق الأهداف.

منتخب مصر فنزويلا مصر ضد فنزويلا كأس العالم تحت 17 احمد الكاس

