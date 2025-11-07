قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
70 دقيقة.. بعشرة لاعبين منتخب مصر يحافظ على التعادل أمام فنزويلا بكأس العالم للشباب

مرت 70 دقيقة، ويحاول منتخب مصر الحفاظ على التعادل أمام فنزويلا بنتيجة 1-1 في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر للناشئين تحت 17 سنة.

وشهدت المباراة طرد محمد حماد لاعب منتخب مصر إثر تدخل خطير على لاعب فنزويلا في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وكانت الدقائق الأخيرة بعد طرد حماد خطيرة على منتخب مصر لولا تصديات الحارس عمر عبدالعزيز لكانت النتيجة مختلفة.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 54 من عمر المباراة عن طريق رأسية مميزة من حمزة عبدالكريم بعد عرضية متقنة.

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم على مصر في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية حولها لاعب فنزويلا ماركوس ميتان برأسه في الشباك.

وخلال الشوط الأول استحوذ فريق فنزويلا على الكرة بنسبة وصلت لـ 58% مقابل 42% لمنتخب مصر.

ويعتمد منتخب مصر على التحولات الهجومية وكان قريبا في أكثر من فرصة لتسجيل هدف لكن لم يستطع المهاجمين استغلالها.

سدد منتخب فنزويلا 10 تسديدات مقابل 4 فقط لمنتخب مصر بدون أي تهديد على مرمى المنافس.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منافسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من الدور الأول.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، تشكيلته لمواجهة فنزويلا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول بكأس العالم بقطر.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا، كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية.

الهجوم: عبدالعزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم.

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا اكتسح نظيره هايتي، بنتيجة 8-1 ضمن منافسات نفس الجولة.

وحال انتهاء مباراة منتخب مصر بنفس النتيجة 1-1 سيحتل الفراعنة المركز الثاني بأربع نقاط بالتساوي مع فنزويلا في جدول ترتيب المجموعة ويكون منتخب انجلترا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

