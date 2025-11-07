موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم

تعادل منتخب مصر مع منافسه فنزويلا بنتيجة 1-1، في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة في قطر.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا



ويواجه منتخب مصر منافسه إنجلترا يوم الإثنين 10 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وشهدت المباراة طرد محمد حماد لاعب منتخب مصر إثر تدخل خطير على لاعب فنزويلا في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وكانت الدقائق الأخيرة بعد طرد حماد خطيرة على منتخب مصر، ولولا تصديات الحارس عمر عبد العزيز؛ لكانت النتيجة مختلفة.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 54 من عمر المباراة عن طريق رأسية مميزة من حمزة عبد الكريم بعد عرضية متقنة.

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم على مصر في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية حولها اللاعب ماركوس ميتان برأسه في الشباك.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للناشئين:

1- مصر : 4 نقاط

2- فنزويلا : 4 نقاط

3- إنجلترا :3 نقاط

4- هايتي بلا نقاط

وخلال الشوط الأول استحوذ فريق فنزويلا على الكرة بنسبة وصلت لـ 58% مقابل 42% لمنتخب مصر.

واعتمد منتخب مصر على التحولات الهجومية، وكان قريبا في أكثر من فرصة لتسجيل هدف، لكن لم يستطع المهاجمين استغلالها.

وسدد منتخب فنزويلا 10 تسديدات مقابل 4 فقط لمنتخب مصر، دون أي تهديد على مرمى المنافس.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منافسه هايتي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من الدور الأول.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، تشكيلته لمواجهة فنزويلا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول بكأس العالم في قطر.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا، كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية.

الهجوم: عبدالعزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم.

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا اكتسح نظيره هايتي، بنتيجة 8-1 ضمن منافسات نفس الجولة.

وبهذه النتيجة يحتل الفراعنة المركز الأول بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن فنزويلا صاحب الـ 4 نقاط في جدول ترتيب المجموعة، ويأتي منتخب إنجلترا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.