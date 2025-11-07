حمزة عبد الكريم رجل مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا

حصد حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر تحت 17 عامًا، جائزة رجل المباراة بعد تألقه اللافت في لقاء منتخبنا الوطني أمام منتخب فنزويلا، ضمن منافسات كأس العالم للناشئين.

وكتب الإعلامي فتح الله زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حمزة عبد الكريم رجل مباراة منتخبنا اليوم امام فنزويلا ".



أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، تشكيلته لمواجهة فنزويلا، المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول بكأس العالم بقطر.

ونجح منتخب مصر في الفوز على مناهفسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من الدور الأول .

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا، كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.