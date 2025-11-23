عضو القومي لحقوق الإنسان: النظام الانتخابي يضمن تمثيلا عادلا للفئات المستحقة للتمييز الإيجابي

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النظام الانتخابي المصري يعتمد على النظام المزدوج الذي يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة والمقاعد الفردية، بهدف ضمان تمثيل عادل للفئات المستحقة للتمييز الإيجابي، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع لعى قناة “صدى البلد”، أن ضعف التنافسية في نظام القوائم خلال المرحلة الأولى، حيث تواجدت قائمة واحدة فقط في بعض الدوائر، أثار تساؤلات لدى المواطنين حول جدوى المنافسة.وأشار إلى أن النظام القائم يظل قادرًا على تحقيق تمثيل واسع شريطة تعزيز المشاركة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.وشدد على أن التعامل الفوري مع المخالفات أثناء حدوثها أهم من تأجيل المساءلة، لضمان ثقة المواطن في العملية الانتخابية وشفافيتها.



