مستوطنون يقتحمون الأقصى وسلسلة واسعة من الاعتقالات يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 921 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته ومنذ السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

وفى جنوب نابلس، اقتلع مستوطنون، أشتالاً لأشجار الزيتون في بلدة عصيرة القبلية حيث أفادت مصادر محلية "لوفا" بأن رعاة من المستوطنين داهموا أراضي المواطنين المزروعة أشجار زيتون في عصيرة القبلية، وقاموا باقتلاع وتكسير عدد من أشتال الزيتون.

وفى قلقيلية، انتشرت مجموعات من مستوطني الاحتلال على شارع قلقيلية–نابلس المعروف بالشارع الاستعماري (55)، وثبتت أعلام الاحتلال على أعمدة الإنارة وجوانب الطريق، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال وتزامن ذلك مع وجود آليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة.

وفي سياق اخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الاعتقالات حيث افادت "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة الكرمل جنوب الخليل واعتقلت أحمد الجبارين، وجبرين إبراهيم الجبارين، ومن بلدة دورا راتب ناجي عمرو ونجله حمزة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكرت أن الناشط محمد عوض من بلدة بيت أمر شمالا قال إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل المواطنين وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاهها، قبل أن تعتقل موسى محمد بحر ونجله الطفل حمزة (14 عاما) من منزلهما.

وفى السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، شقيقين من بلدة بورين جنوب نابلس حيث أفادت "وفا" نقلا عن مصادر محلية بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت البلدة، وداهمت منزلا وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتوياته، واعتقلت منه الشقيقين عمر ويزن فارس عمران.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين عقب صدم مستوطنين مركبتهم عمدا وإلحاق أضرار بها جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "شمعون" المقامة حديثا على أراضي قرية الزويدين في البادية شرق يطا، صدموا بمركبتهم مركبة كان يستقلها ثلاثة مواطنين عند مدخل القرية، بشكل متعمد، ما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة بها.

وأضاف أنه عقب الحادث الذي تسبب به المستوطنون بشكل متعمد، داهم جيش الاحتلال المنطقة واعتقل الشبان الثلاثة وهم: ناجح اطعيمات، ونايف على اطعيمات، ووائل اطعيمات.