وصول المتهم بقتل مهندس الإسكندرية إلى محكمة الجنايات

وصل منذ قليل المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية الي محكمة جنايات الإسكندرية، في مأمورية خاصة من محبسه في كرموز لجلسة محاكمته أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة احمد يوسف حجاج ، اليوم الاحد أولي جلسات محاكمة ،لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال" في القضية المعروفة إعلاميًا بـمقتل «مهندس الإسكندرية».

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بإطلاق اعيرة نارية علي المجني عليه مما ادي الي وفاته بدائرة القسم .

وتبين من التحقيقات، ان المتهم " ال.ر.ال" تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه " عبدالله .ا.ال" وأنه علي خلافا نشب بينهما، لقيام المتهم بالتعدي علي زوجة المجني عليه، بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المجني عليه، لشكايته لوالده ، الذي قام بتعنيفه، علي اثر ذلك قرر الانتقام منه واختصرت في ذهنه فكرة التخلص منه من المجني عليه، فهداه شيطانه الي قتله ،فقعد العزم وبيت النية علي ذلك واعد العدة الازمة ، فاستأجر وحدة سكنية قريبة من سكن المجني عليه لمراقبته واشتري سيارة لتسهيل مراقبة المتوفى بالإضافة الي شراء سلاح ناري والطلقات المستخدمة في الواقعة .