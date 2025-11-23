حرائق في مدينة حيفا وقوات الإطفاء الإسرائيلية تحاول السيطرة

اندلع حريق ضخم بالقرب من حي عين هيام في مدينة حيفا، اليوم الأحد، مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف إلى المنازل المجاورة.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل أن تسع فرق تسعى لإخماد الحريق، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

و رغم الحرائق ، لا توجد تقارير حول إصابات ، وإسرائيل تسجل أحد أكثر أيام نوفمبر حرارة منذ 77 عاما، ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث إصابات.

يأتي ذلك فيما تشهد إسرائيل درجات حرارة مرتفعة غير موسمية وظروف جفاف، حيث تشهد المناطق الساحلية، أحد أكثر أيام شهر نوفمبر حرارة في تاريخها الممتد على مدار 77 عاما.