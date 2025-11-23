عودة الإدارة الإدارية والمالية لفريق السكة الحديد رسميًا إلى النادي

أعلن الدكتور وليد دعبس أنه قد تم، وبشكل رسمي، عودة إدارة فريق السكة الحديد إداريًا وماليًا إلى نادي السكة الحديد مرة أخرى.

خلال الأيام الماضية جرى التنسيق بين الدكتور وليد والدكتور سيد عيسى المدير الرياضي وقد تم الاتفاق على ما يلي :

• عودة إدارة نادي السكة الحديد "إداريًا وماليًا " إلى منظومة السكة الحديد بشكل كامل.

ويؤكد الدكتور وليد دعبس أن الفترة الماضية شهدت سوء توفيق كبير رغم الجهود الصادقة المبذولة من الجميع ورغم كل ما تم إنفاقه و رغم جهود الأجهزة الفنية المختلفة خلال الفترة الماضية.

ويعرب الدكتور وليد دعبس عن تمنياته للدكتور سيد عيسى المدير الرياضي و اللواء حسام السيسي المشرف العام على الكرة بكل النجاح و التوفيق على عودتهم لقيادة الفريق مرة ثانية ويتمنى لهم النجاح و التوفيق في الفترة المقبلة.