أمطار وسيول خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في حالة الطقس
أحزاب القائمة الوطنية يجتمعون قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم.. موجة حر مفاجئة تضرب البلاد
رغم أزمة بنت الجيران السابقة.. مدين يتعاون مع عمر كمال في أول ألبوم له
تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة بالكويت.. الشروط والرسوم
دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسها
طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار متفاوتة بهذه المناطق
حادث مروع.. مصرية بالسعودية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وفاة المهندس أحمد عبدالعليم وأسرته
جيش الاحتلال يستهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
زاهي حواس يدعو طلاب الجامعات للتوقيع على وثيقة استرداد حجر رشيد وتمثال نفرتيتي
شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي
أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم.. موجة حر مفاجئة تضرب البلاد

إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 الآن
الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادياشتباكات عنيفة في كردفان والسودان يواجه أزمة إنسانية متفاقمة
أفاد محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من السودان، أن ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان بالسودان تشهد تصعيدًا عسكريًا كبيرًا بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع.وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
أعلن وزير خارجية مصر، أن استقرار اليمن عنصر أساسي لتحقيق الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



العريش تحتضن أكبر حوار دولي للصناعات الإبداعية.. التفاصيل
كشف مسعود شومان، رئيس إدارة الشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة، تفاصيل احتضان العريش أكبر حوار دولي للصناعات الإبداعية.موجة حر مفاجئة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد الانكسار
شهدت مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية ساخنة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.انتعاشة فنية في الأهلي بعد الفوز على شبيبة القبائل
شهدت مباراة شبيبة القبائل الجزائري تألقًا لافتًا لعدد من لاعبي الأهلي، وفي مقدمتهم محمود تريزيجيه ومحمد شريف، إلى جانب إمام عاشور الذي عاد للمشاركة بعد غياب استمر 69 يومًا.تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد.



تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 23 نوفمبر
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

 

جامعة كفر الشيخ تصعد عالميا بتصنيف شنغهاي.. ورئيسها: دعم الدولة وراء الإنجاز
أكد الدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تقدم الجامعة في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات جاء نتيجة دعم القيادة السياسية ومنظومة التعليم العالي

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

الانفلونزا

المدرسة كلها مريضة سعال وحرارة لا تزول.. الصحة ترد على شائعات السوشيال ميديا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 23-11-2025 في مصر

بيراميدز

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

بالصور

مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محافظ الشرقية يتفقد لجان إنتخابات مجلس النواب 2025 في الزقازيق |شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالأسماء.. فوز450 شخصا بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية بالشرقية

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

نجوم الفن والمجتمع في عيد ميلاد أمل رزق وابنتها لمى كتكت.. شاهد

عيد ميلاد أمل رزق
عيد ميلاد أمل رزق
عيد ميلاد أمل رزق

ماذا يحدث في سد النهضة وتوشكى؟

تصرفات إثيوبيا العشوائية تجبر وزارة الري المصرية على اتخاذ إجراءات عاجلة

هيفاء وهبي بالحجاب والبرقع

إطلالة هيفاء وهبي بالحجاب والبرقع تثير الجدل بموسم الرياض

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: السلام الذي طال انتظاره

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

