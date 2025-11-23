قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
موجة حر مفاجئة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد الانكسار

شهدت مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية ساخنة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، تزامنًا مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ساهم في زيادة فترات سطوع الشمس.

ارتفاع فى قيم درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، خاصة فى ظل وجود امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يساعد على الأجواء المشمسة.

أجواء أشبه بالأجواء الصيفية 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن العظمى اليوم نهارا على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون ما بين 31 و32 درجة، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي خمس إلى ست درجات.

وأوضحت أن الأجواء ما زالت أقرب للأجواء الصيفية نهارا فى معظم محافظات الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة ليلا 

وأضافت أنه خلال فترات الليل هناك انخفاض فى قيم درجات الحرارة، ولكن البرودة قلت قليلا عن الأسابيع الماضية، والأجواء تكون معتدلة، وتميل للبرودة فى أوقات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.

فرص لسقوط أمطار على تلك المناطق 

وأوضحت أنه من المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار فى أقصي جنوب البلاد، وتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين ومناطق من مرسى علم، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة بمناطق من أقصى غرب مطروح والسلوم أو حتى مناطق من الجنوب بأسوان وأبو سمبل.

شبورة مائية كثيفة 

وأشارت إلى وجود شبورة مائية كثيفة فى الطرق مسببة انخفاض  كبير فى الرؤية الأفقية، وموعد تكونها من الساعة 4 فجرا وتنتهي حتى الساعة 10 صباحا.

موعد انخفاض درجات الحرارة 

وأعلنت أن اليوم آخر أيام ارتفاع قيم درجات الحرارة، وتبدأ من غد، الاثنين، مصادر الكتل الهوائية تختلف ويكون هناك منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وتنخفض من خلاله درجات الحرارة، وتزيد فرص الأمطار فى محافظات شمال البلاد.

