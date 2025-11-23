موجة حر مفاجئة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد الانكسار

شهدت مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية ساخنة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، تزامنًا مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ساهم في زيادة فترات سطوع الشمس.

ارتفاع فى قيم درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، خاصة فى ظل وجود امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يساعد على الأجواء المشمسة.

أجواء أشبه بالأجواء الصيفية

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن العظمى اليوم نهارا على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون ما بين 31 و32 درجة، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي خمس إلى ست درجات.

وأوضحت أن الأجواء ما زالت أقرب للأجواء الصيفية نهارا فى معظم محافظات الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأضافت أنه خلال فترات الليل هناك انخفاض فى قيم درجات الحرارة، ولكن البرودة قلت قليلا عن الأسابيع الماضية، والأجواء تكون معتدلة، وتميل للبرودة فى أوقات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.

فرص لسقوط أمطار على تلك المناطق

وأوضحت أنه من المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار فى أقصي جنوب البلاد، وتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين ومناطق من مرسى علم، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة بمناطق من أقصى غرب مطروح والسلوم أو حتى مناطق من الجنوب بأسوان وأبو سمبل.

شبورة مائية كثيفة

وأشارت إلى وجود شبورة مائية كثيفة فى الطرق مسببة انخفاض كبير فى الرؤية الأفقية، وموعد تكونها من الساعة 4 فجرا وتنتهي حتى الساعة 10 صباحا.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأعلنت أن اليوم آخر أيام ارتفاع قيم درجات الحرارة، وتبدأ من غد، الاثنين، مصادر الكتل الهوائية تختلف ويكون هناك منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وتنخفض من خلاله درجات الحرارة، وتزيد فرص الأمطار فى محافظات شمال البلاد.