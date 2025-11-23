العريش تحتضن أكبر حوار دولي للصناعات الإبداعية.. التفاصيل

كشف مسعود شومان، رئيس إدارة الشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة، تفاصيل احتضان العريش أكبر حوار دولي للصناعات الإبداعية، قائلا إن سبب إختيار محافظة شمال سيناء هو لأنها بلد البطولات ولها خصوصية عظيمة جدا على عدة مستويات.

وأضاف شومان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هذا المؤتمر مهم جدا، لأن مفهوم الصناعات الثقافية لم يعد مفهوما يتعلق بالترف أو الكماليات فحسب، بل يتعلق بالنفع والاستثمار والفائدة بما تتميز به الدولة من صناعات وحرف يدوية، خاصة فى سيناء.

وتابع: “صممنا تصورا للمؤتمر بشكل علمي وحددنا فيه المحاور والأهداف، وأعلنا هذا المؤتمر بكل الباحثين فى مصر والوطن العربي، والفعاليات كانت فنية ولها علاقة بالورش”.