تعليق مدرب بايرن ميونخ على ثغرات الفريق قبل مواجهة آرسنال

أكد فينسينت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أنه سيحاول حل مشكلة الكرات الثابتة التي يعاني منها دفاعه في الفترة الأخيرة، وذلك قبل مواجهة آرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

جاءت الأهداف الأربعة الأخيرة التي استقبلها بايرن من كرات ثابتة، والتي سيسعى منافسوهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لاستغلالها مساء الأربعاء. مع ذلك، يُصرّ كومباني، مدرب بايرن، على أنه "هادئ" عند سؤاله عما إذا كان قلقًا بشأن مواجهة آرسنال، المتخصص في الكرات الثابتة، في دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني: "أنا هادئ. لقد ارتكبنا أخطاءً في هذه المراحل كفريق. لا يجب أن نختبئ، يجب أن نُظهر شخصيتنا وقدرتنا على الدفاع عنها".

أكمل: "نحن أيضًا فريق جيد في الكرات الثابتة الهجومية، سجلنا هدفًا من ركلة ركنية اليوم. علينا فقط أن نحافظ على هدوئنا ونعمل بجد لتجاوز هذه المرحلة وإثبات أننا جيدون أيضًا في هذا الجانب. أنا واثق من قدرتنا على حلّ هذه المشكلة".

في النهاية، حقق بايرن فوزًا ساحقًا على فرايبورج بنتيجة 6-2 يوم السبت، حيث ساعدت أهداف مايكل أوليس (هدفين) ولينارت كارل وهاري كين ونيكولاس جاكسون ودايو أوباميكانو على العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله 2-2 مع يونيون برلين قبل فترة التوقف الدولي.