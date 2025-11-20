رئيس بايرن ميونخ يقطع الطريق على ريال مدريد وبرشلونة بشأن أوباميكانو

أرسل هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، رسالة واضحة ومطمئنة لجماهير النادي، بينما أصابت تصريحاته مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة بالإحباط، بعد تأكيده تفاؤله بحسم ملف تجديد المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، الذي ينتهي عقده مع البافاري في يونيو 2026.

وأوضح هاينر في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس أن الأجواء داخل الفريق تسير في اتجاه الإبقاء على أوباميكانو، قائلاً: "أنا متفائل بتجديد التعاقد مع أوباميكانو. لقد سمعت أنه سعيد للغاية في بايرن، ويشعر براحة كبرى مع النادي والمدرب فنسنت كومباني".

أوباميكانو مع بايرن ميونيخ

ويُعد المدافع الفرنسي، البالغ من العمر 27 عامًا، واحدًا من الركائز الأساسية في الفريق منذ انتقاله من لايبزج في صيف 2021 مقابل 42.5 مليون يورو، إذ خاض 167 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، إلى جانب حصوله على 31 إنذارًا و3 بطاقات حمراء.

نهاية عقد أوباميكانو مع بايرن ميونيخ

وبالتزامن مع اقتراب عقده من نهايته، تصاعدت التقارير حول اهتمام أندية كبرى بالتعاقد معه، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برشلونة استقر بالفعل على استهداف المدافع الفرنسي لتدعيم خطه الخلفي، في ظل حاجة الفريق الملحّة لمعالجة مشكلاته الدفاعية التي ظهرت بشكل واضح منذ بداية الموسم.

إبراهيما كوناتي

ورغم وجود مدافعين بارزين تنتهي عقودهم أيضًا بنهاية الموسم، مثل إبراهيما كوناتي مع ليفربول ومارك جويهي مع كريستال بالاس، إلا أن برشلونة يضع أوباميكانو في مقدمة أولوياته، خاصة مع انشغال ريال مدريد وباريس بالتحرك لضم كوناتي.

وفي الوقت ذاته، يراقب ليفربول وضع جويهي بهدف استعادة الاهتمام القديم به، خصوصًا بعد تعثر محاولة ضمه في الصيف الماضي لتمسك مدربه مارك جلاسنر، كما يتابع بايرن ميونخ اللاعب ذاته تحسبًا لسيناريو رحيل أوباميكانو دون تجديد.

أما ريال مدريد، فيسعى بقيادة تشابي ألونسو لإعادة بناء خط دفاعه بعد كثرة إصابات أنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو، وعدم الاقتناع الكامل بقدرات المدافع الشاب راؤول أسينسيو.

وقد تحرك النادي بالفعل بالتعاقد مع دين هويسن وترينت ألكسندر أرنولد وألفارو كاريراس، مع رغبة في إضافة اسم دفاعي جديد.