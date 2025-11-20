قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
رياضة

رئيس بايرن ميونخ يقطع الطريق على ريال مدريد وبرشلونة بشأن أوباميكانو

أوباميكانو
أوباميكانو
إسلام مقلد

أرسل هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، رسالة واضحة ومطمئنة لجماهير النادي، بينما أصابت تصريحاته مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة بالإحباط، بعد تأكيده تفاؤله بحسم ملف تجديد المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، الذي ينتهي عقده مع البافاري في يونيو 2026.

وأوضح هاينر في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس أن الأجواء داخل الفريق تسير في اتجاه الإبقاء على أوباميكانو، قائلاً: "أنا متفائل بتجديد التعاقد مع أوباميكانو. لقد سمعت أنه سعيد للغاية في بايرن، ويشعر براحة كبرى مع النادي والمدرب فنسنت كومباني".

أوباميكانو مع بايرن ميونيخ

ويُعد المدافع الفرنسي، البالغ من العمر 27 عامًا، واحدًا من الركائز الأساسية في الفريق منذ انتقاله من لايبزج في صيف 2021 مقابل 42.5 مليون يورو، إذ خاض 167 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، إلى جانب حصوله على 31 إنذارًا و3 بطاقات حمراء.

نهاية عقد أوباميكانو مع بايرن ميونيخ

وبالتزامن مع اقتراب عقده من نهايته، تصاعدت التقارير حول اهتمام أندية كبرى بالتعاقد معه، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برشلونة استقر بالفعل على استهداف المدافع الفرنسي لتدعيم خطه الخلفي، في ظل حاجة الفريق الملحّة لمعالجة مشكلاته الدفاعية التي ظهرت بشكل واضح منذ بداية الموسم.

إبراهيما كوناتي

ورغم وجود مدافعين بارزين تنتهي عقودهم أيضًا بنهاية الموسم، مثل إبراهيما كوناتي مع ليفربول ومارك جويهي مع كريستال بالاس، إلا أن برشلونة يضع أوباميكانو في مقدمة أولوياته، خاصة مع انشغال ريال مدريد وباريس بالتحرك لضم كوناتي.

وفي الوقت ذاته، يراقب ليفربول وضع جويهي بهدف استعادة الاهتمام القديم به، خصوصًا بعد تعثر محاولة ضمه في الصيف الماضي لتمسك مدربه مارك جلاسنر، كما يتابع بايرن ميونخ اللاعب ذاته تحسبًا لسيناريو رحيل أوباميكانو دون تجديد.

أما ريال مدريد، فيسعى بقيادة تشابي ألونسو لإعادة بناء خط دفاعه بعد كثرة إصابات أنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو، وعدم الاقتناع الكامل بقدرات المدافع الشاب راؤول أسينسيو. 

وقد تحرك النادي بالفعل بالتعاقد مع دين هويسن وترينت ألكسندر أرنولد وألفارو كاريراس، مع رغبة في إضافة اسم دفاعي جديد.

هيربرت هاينر نادي بايرن ميونخ ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد برشلونة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

