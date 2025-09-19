كومباني: كأس العالم للأندية ساعد لاعبي بايرن ميونخ على الإنسجام

قال فينسينت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، إن بطولة كأس العالم للأندية ساهمت في انسجام الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في الانتقالات الصيفية الماضية.

ضمّ البافاريون الوافدين الجديدين جوناثان تاه وتوم بيشوف إلى تشكيلة البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة بين ١٤ يونيو و١٣ يوليو، حيث خرجوا من ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي يوم الجمعة قبل مباراة الدوري يوم السبت ضد هوفنهايم: "لقد ساهمت كأس العالم للأندية بلا شك في اندماج اللاعبين الجدد".

وواصل: "هناك شعور بأن لاعبين مثل جوناثان تاه وتوم بيشوف تواجدوا هنا لفترة أطول (من فترة وجودهم)، ربما يعود ذلك إلى عيشنا معًا لمدة شهر كامل".

وأضاف: "لا نعرف حقًا كيف ستؤثر بطولة كأس العالم للأندية على الموسم، لكننا بقينا معًا لمدة شهر، وهذا أمر نادر الحدوث لأي نادٍ. إذا استطعنا استغلال ذلك، فسنفعل".

مهما كان تأثيرها، فقد حقق بايرن بداية قوية، ففازوا بجميع مبارياتهم المحلية والأوروبية، وتصدّروا الدوري الألماني بتسع نقاط بعد ثلاث مباريات.

وبدأوا مشوارهم في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير بعد أن سجل المهاجم هاري كين هدفًا في كل شوط ليقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي في مباراتهم الافتتاحية في مرحلة الدوري يوم الأربعاء.

وأتم كومباني: "لكن لكي ننضج معًا أكثر، علينا الفوز على هوفنهايم. نلعب بشكل جيد، ونسجل الأهداف، وقد عملنا بجد لنستحق هذه دفعة. علينا مواصلة العمل".