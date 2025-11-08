يونيون برلين يكسر سلسلة انتصارات بايرن ميونخ بتعادل مفاجئ بالدوري الألماني

انتهت مباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

وجاءت ثنائية بايرن ميونخ عن طريق لويس دياز وهاري كين في الدقيقتين 38، 90+2.

فيما جاءت ثنائية يونيون برلين عن طريق دانيلهو دوخي في الدقيقتين 27، 83.

وبهذه النتيجة، ينجح فريق يونيون برلين في إيقاف سلسلة انتصارات بايرن ميونخ في البوندسليجا لتصبح 9 لقاءات فقط.

بايرن ميونخ ضد يونيون برلين

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني برصيد 28 نقطة، فيما يأتي فريق يونيون برلين في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.