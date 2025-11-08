محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله

بدء منذ قليل عزاء المؤلف أحمد عبدالله بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

وحرص على الحضور النجوم حمادة هلال ، سعد الصغير ، محمد هنيدي ، محمد ابو داوود ، عمرو عبد العزيز ، والإعلامي طارق علام.

جنازة أحمد عبدالله

وكان توافد عدد من الفنانين والمقربين من الراحل إلى المسجد لتوديعه قبل دفنه، حيث حرصوا على تقديم العزاء لأسرته ومواساتهم في هذا المصاب الأليم، وكان في مقدمتهم المنتج أحمد السبكي والفنان صبري فواز.

الكاتب أحمد عبدالله

هو مخرج مبدع، صاحب رؤية فريدة، يكتشفها المشاهد فور متابعة أعماله، التي وصل عددها إلى 40 عملا فنيا، تتنوع بين السينما والدراما التلفزيونية، إذ تخصص في كتابة أفلام الدراما الواقعية، التي تعبر عن الشارع والمجتمع المصري، كما برع في تأليف أفضل الأفلام الكوميدية على مر تاريخ السينما المصرية، وإليكم أبرز محطات الراحل مؤلف «البطولات الجماعية» أحمد عبدالله