أسرة الراحل احمد عبدالله تعلن عن تفاصيل عزائه

أعلنت أسرة الكاتب الراحل أحمد عبدالله عن موعد ومكان العزاء، وذلك بعد وفاته الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 60 عاما، حيث شُيع جثمانه من مسجد السراج في حي الدقي لمقابر العائلة وذلك وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأصدقائه وعدد من نجوم الوسط الفني.

وكتبت أسرة الراحل أحمد عبدالله عبر الصفحة الرسمية له بـ«فيسبوك»: «عزاء المغفور له بإذن الله المؤلف الكبير أحمد عبدالله السبت 8 نوفمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد».

وتوافد عدد من الفنانين والمقربين من الراحل إلى المسجد لتوديعه قبل دفنه، حيث حرصوا على تقديم العزاء لأسرته ومواساتهم في هذا المصاب الأليم، وكان في مقدمتهم المنتج أحمد السبكي والفنان صبري فواز.

الكاتب أحمد عبدالله

هو مخرج مبدع، صاحب رؤية فريدة، يكتشفها المشاهد فور متابعة أعماله، التي وصل عددها إلى 40 عملا فنيا، تتنوع بين السينما والدراما التلفزيونية، إذ تخصص في كتابة أفلام الدراما الواقعية، التي تعبر عن الشارع والمجتمع المصري، كما برع في تأليف أفضل الأفلام الكوميدية على مر تاريخ السينما المصرية، وإليكم أبرز محطات الراحل مؤلف «البطولات الجماعية» أحمد عبدالله.



