معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
فن وثقافة

خبر كالصاعقة.. صلاح عبدالله ينعى الكاتب أحمد عبدالله

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
يمنى عبد الظاهر

أعرب الفنان الكبير صلاح عبدالله عن حزنه الشديد لوفاة الكاتب والسيناريست أحمد عبدالله .

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه على منصة X: صدمة؟ آه صدمة.. خبر نزل على قلبي كالصاعقة، تعجز الكلمات والله عن وصف حالتي الآن بعد التأكد من الخبر، دموعي بتدعيلك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أحمد.

ورحل مساء الأربعاء، المؤلف والسيناريست احمد عبدالله بعد شهور من وفاة صديقه المخرج  سامح عبد العزيز، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل من مسجد السراج المنير أمام حى الدقي ظهر الخميس، فيما تتقبل أسرته واجب العزاء يوم السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان الكبير صلاح عبدالله والسيناريست أحمد عبدالله المخرج  سامح عبد العزيز مسجد السراج المنير بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

