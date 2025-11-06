خبر كالصاعقة.. صلاح عبدالله ينعى الكاتب أحمد عبدالله

أعرب الفنان الكبير صلاح عبدالله عن حزنه الشديد لوفاة الكاتب والسيناريست أحمد عبدالله .

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه على منصة X: صدمة؟ آه صدمة.. خبر نزل على قلبي كالصاعقة، تعجز الكلمات والله عن وصف حالتي الآن بعد التأكد من الخبر، دموعي بتدعيلك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أحمد.

ورحل مساء الأربعاء، المؤلف والسيناريست احمد عبدالله بعد شهور من وفاة صديقه المخرج سامح عبد العزيز، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل من مسجد السراج المنير أمام حى الدقي ظهر الخميس، فيما تتقبل أسرته واجب العزاء يوم السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.