ياريتني أشبهك في إيمانك وعلمك.. صلاح عبدالله ينعى أحمد عمر هاشم

في لحظة روحانية يعيشها الفنان الكبير صلاح عبدالله، كتب في سطور حزينة بكلمات مؤثرة نعيا للدكتور الراحل أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء الذى رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية عن عمر يناهز ٨٤ عاما.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بيقولوا إني شبهك.. يمكن شوية في الملامح.. يا ريتني كنت شبهك في إيمانك وعلمك وبلاغتك وحضورك وروعة صياغتك وإلقائك لخُطبك وشِعرِك.. ادعيلي يا مولانا، أرجوكم الفاتحة والدعاء للعالم العلامة أحمد عمر هاشم.

وفاة احمد عمر هاشم

وُلد دكتور احمد عمر هاشم عام 1941 بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين، وتدرج في المناصب حتى تولى رئاسة جامعة الأزهر عام 1995.



عُرف بعلمه الغزير وأسلوبه البليغ في الدعوة، وألف العديد من الكتب في الحديث والسنة.

نعى الأزهر ودار الإفتاء الفقيد، مؤكدين أنه كان من كبار علماء الحديث في العصر الحديث

وكان شهد الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صلاة الجنازة على العالم الجليل أ.د أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء بالجامع الأزهر، وسط حضور مهيب من آلاف الطلاب والمحبين والعلماء وقيادات الأزهر الشريف.

وحضر جنازة عمر هاشم، الذي وافته المنية صباح اليوم، أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و أ.د نظير عياد، مفتي الجمهورية، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد مختار جمعة.