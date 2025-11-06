فلتنعم بجنة الخلد.. إسعاد يونس تنعى الراحل أحمد عبدالله بكلمات مؤثرة

عبرت النجمة الكبيرة إسعاد يونس، عن حزنها الشديد لوفاة الكاتب والسيناريست أحمد عبدالله و أنه خبر رحيله حزين وصادم للغاية.

وكتبت إسعاد، عبر حسابها على إنستجرام: خبر صادم جدا وحزين للغاية، في ذمة الله يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، فلتنعم بجنة الخلد بإذن الرحمن الرحيم قدر ما أبدعت وأسعدت الناس.

ورحل مساء الأربعاء المؤلف والسنياريست احمد عبد الله بعد شهور من وفاة صديقه المخرج سامح عبد العزيز، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل من مسجد السراج المنير أمام حى الدقي ظهر الخميس، فيما تتقبل أسرته واجب العزاء يوم السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.