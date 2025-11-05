شركة السبكي للإنتاج الفني تنعى الكاتب الكبير أحمد عبد الله

نعت شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي، الكاتب الكبير أحمد عبدالله، الذي وافته المنية منذ قليل.

وجاء في بيان النعي الذي نشره المنتج أحمد السبكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الكبير أحمد عبدالله، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته.

وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم والحارة وأفلام مثل الناظر وعبود ع الحدود، وليلة العيد، واللمبة وعسكر في المعسكر وغيرها.