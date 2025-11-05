عمرو عبدالعزيز رئيسًا.. ننشر أسماء لجنة تحكيم مسرح الشارع بالدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، أسماء لجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، والتي يترأسها.

وقال عبد العزيز: «أتشرف برئاسة اللجنة»، موضحًا أن اللجنة تضم كلاً من النجمة فييرا موجوفيتش من صربيا، والفنان والمخرج آدم بيرزينسكي بيلاج من المجر.

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف؛ وذلك تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزّز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، ضمن جهود التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة. وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون. فيما يترأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.