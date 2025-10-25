إسعاد يونس: الرئيس السيسي يعمل دائما للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار

أ ش أ

ووجهت الفنانة إسعاد يونس، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دوره في إحلال السلام والاستقرار في مصر والمنطقة، مؤكدة أنه يعمل دائما للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار.

وقالت الفنانة إسعاد يونس- خلال تقديمها احتفالية "وطن السلام" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ 52 في دار الأوبرار بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة- “سلام يا مصر يا أرض السلام”، معربة عن فخرها بنتائج زيارة الرئيس الأخيرة إلى بلجيكا.

ولفتت إلى أن السلام عقيدة وطن وإرادة شعب، ونحن نعتاد على النعم وننسى أنها موجودة إلى أن يحدث شيء يهدد الأمان حينها "نسجد على الأرض شكرا ونشكر كل إنسان ساعدنا على أن تظل نعمة السلام موجودة".

وأضافت: "بالنيابة عن 100 مليون مصري وأكثر .. أتقدم إليك بكل الشكر والحب والممنونية لمساهمتك سيادتكم في الحفاظ على السلام فهو ليس صدفة وليس منحة وإنما قرار ووعي وتضحية".

وأكدت أن السلام قرار قائد عظيم لأمة عظيمة وجيش عظيم، جيش قادر على الحماية والدفاع وتحمل كافة الصعاب.

ويشرك في الاحتفالية كل من، الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة.