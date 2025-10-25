قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن ألتقي بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل لاتفاق سلام
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
إسعاد يونس: الرئيس السيسي يعمل دائما للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار

ووجهت الفنانة إسعاد يونس، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دوره في إحلال السلام والاستقرار في مصر والمنطقة، مؤكدة أنه يعمل دائما للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار.

وقالت الفنانة إسعاد يونس- خلال تقديمها احتفالية "وطن السلام" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ 52 في دار الأوبرار بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة- “سلام يا مصر يا أرض السلام”، معربة عن فخرها بنتائج زيارة الرئيس الأخيرة إلى بلجيكا.

ولفتت إلى أن السلام عقيدة وطن وإرادة شعب، ونحن نعتاد على النعم وننسى أنها موجودة إلى أن يحدث شيء يهدد الأمان حينها "نسجد على الأرض شكرا ونشكر كل إنسان ساعدنا على أن تظل نعمة السلام موجودة".

وأضافت: "بالنيابة عن 100 مليون مصري وأكثر .. أتقدم إليك بكل الشكر والحب والممنونية لمساهمتك سيادتكم في الحفاظ على السلام فهو ليس صدفة وليس منحة وإنما قرار ووعي وتضحية".

وأكدت أن السلام قرار قائد عظيم لأمة عظيمة وجيش عظيم، جيش قادر على الحماية والدفاع وتحمل كافة الصعاب.

ويشرك في الاحتفالية كل من، الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة.

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

صورة من اللقاء

النصر يتقدم على الحزم بهدف نظيف بدوري روشن

النصر السعودي

جورجي جيسوس يعلن تشكيل النصر أمام الحزم في الجولة السادسة من دوري روشن

الأهلي

25 دقيقة .. تعادل سلبي بين الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

