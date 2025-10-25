إسعاد يونس: الرئيس السيسي كتبلنا أحلى حكاية نقولها بفخر لولادنا.. فيديو

قالت الفنانة إسعاد يونس، لما وزنك تاريخ وجغرافيا وحضارة وعلم وأدب وفن وشعر وموسيقى يبقى القدر اختارك تكون كبير والكبير دايما قدره المسئولية.

وأضافت إسعاد يونس، خلال احتفالية "مصر وطن السلام" في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر طول عمرها بتتعامل بمسئولية تجاه كل القضايا اللي حواليها، لكن القضية الفلسطينية عقيدة راسخة في وجدان المصريين كل حلمنا يعيشوا في سلام وأمان على أرض وطنهم.

وتابعت إسعاد يونس: ويجي الرئيس عبد الفتاح السيسي يكمل المشوار بصبر وحلم وطولة وبال وحكمة ورؤية ثاقبة ويحط نهاية للمأساة اللي عاشها الفلسطينيين ويخط بايده كلمة السلام في شرم الشيخ.

واستكملت: ويقف العالم وينبهر ويثني على هذا الرجل ثاقب الرؤية، الرئيس السيسي مع جيشه وشعبه كتبولنا أحلى حكاية ممكن نحكيها بمنتهى الفخر لولادنا طول العمر.

وتأتي الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان.