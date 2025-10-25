إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام

وجهت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، رسالة للرئيس السيسي، قائلة:" بالنيابة عن 100 مليون مصري أتقدم لك بكل الشكر إنك ساهمت في الحفاظ على السلام ".



وقالت إسعاد يونس في كلمتها في احتفالية مصر وطن السلام:" السلام مش صدفة او منحة ده قرار ووعي وتضحية وده قرار قائد عظيم لأمة عظيمة وجيش عظيم".

وتابعت إسعاد يونس :" الجيش يعرف يحمي ويصد ويدافع ويصبر ويتحمل لكن ساعة الخطر يدوب مسافة السكة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر احتفالية مصر وطن السلام" في العاصمة الإدارية الجديدة.

الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.