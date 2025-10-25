بنحبك يا ريس.. استقبال حافل للرئيس السيسي بفاعليات الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»

بدأت فاعليات الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»، وذلك عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»، حاملةً رسالة من أرض الكنانة إلى العالم أجمع تؤكد دور مصر الريادي في ترسيخ قيم السلام، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي حظيت بتقدير دولي واسع في دعم مسارات السلام في فلسطين وسائر أنحاء العالم.

ويُحيي الحفل نخبة من أبرز نجوم الفن المصري والعربي، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، بمشاركة كوكبة لامعة تضم محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح، فيما يتولى إخراجه ميدو شعبان.

دعم السلام والاستقرار

