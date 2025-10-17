صلاح عبدالله يشيد بمهرجان الجونة: سيبك ‫من الفستان‬⁩ ‏وركز في السينما وعظمتها

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن إعجابه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية، مشيدًا بالأجواء الفنية والتنظيم المميز الذي يشهده الحدث.



وكتب عبد الله عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):"في الجونة مصر بالألوان ‏سيما عظيمة في مهرجان ‏سيبك يا ابني ⁧‫#مالفستان‬⁩ ‏وركز في السيما وعظمتها."



اختُتم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائية في دورته الثامنة برسالة إنسانية مؤثرة جاءت على لسان الإعلامي أنس بوخش التي لخّصت روح المهرجان، مؤكدةً أن ما يجمع البشر أقوى من المسافات والاختلافات، وأن الفنَّ هو مرآة الإنسانية التي توحدنا جميعًا. وبعدها كان عرضُ الألعابِ النارية (الفايروركس) للفنان أحمد عصام إعلانًا ببدء الدورة الثامنة.

وكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورته الجديدة، حيث تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتضم أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.