ليلى علوي تتألق بإطلالة لافتة في مهرجان الجونة السينمائي

لفتت الفنانة ليلى علوي الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع “إنستجرام” مجموعة صور من إطلالتها المميزة على السجادة الحمراء.



وظهرت ليلى علوي بفستان أسود أنيق مرصع بالتطريزات الفضية البراقة، تميز بتصميمه الراقي وأكمامه الشفافة المزينة بالتفاصيل اللامعة، ما منحها طابعًا من الفخامة والأنوثة.

ونالت إطلالتها إعجاب جمهورها وزملائها من الوسط الفني، الذين أثنوا على ذوقها الرفيع وحضورها الدائم في المهرجانات الفنية الكبرى بإطلالات تجمع بين الأناقة والكلاسيكية.



وسبق أن بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بينهما في السابق.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد.