ليلي علوي تخطف الأنظار بكاش مايوه

نشرت الفنانة ليلي علوى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتالقت ليلي علوى، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية كاش مايوه من علي البحر.

وسبق أن بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بينهما في السابق.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد.