صلاح عبدالله: نعيش فرحة العبور من جديد وتأهل المنتخب للمونديال لحظة فخر

هنأ الفنان صلاح عبدالله الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن أجواء هذه الذكرى العظيمة تجدد في النفوس مشاعر الفخر والانتماء، خاصة مع تزامنها مع تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026.

وقال صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد:"إحنا بنعيش روائح العبور، وكأن النصر حصل من يومين، وسعيد جدًا باحتفال السوشيال ميديا بنصر أكتوبر، والنهارده بنعبر من جديد نحو كأس العالم، وعايشين يومين جميلين جدًا."

وأشار إلى أنه كتب عبر حساباته الشخصية مهنئًا الدكتور خالد العناني بعد فوزه برئاسة منظمة اليونسكو، معتبرًا أن هذه النجاحات المتتالية تعكس صورة مشرفة لمصر في مختلف المجالات.

وأضاف: “اتأهلنا والبهجة حضنت بيوتنا، ومبروك للرئيس عبدالفتاح السيسي ولكل اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن، وعندي إحساس قوي إننا هنفوز بكأس إفريقيا بإذن الله، وتحية خاصة لمحمد صلاح، فكل العرب فخورين بيه.”

وتابع صلاح عبد الله دفاعه عن قائد المنتخب المصري، مؤكدًا أن بعض الهجمات التي يتعرض لها صلاح تأتي من أطراف معلومة النوايا، وقال: “اللي بيهاجموا صلاح إحنا عارفينهم ودارسينهم، وعارفين توجيهاتهم ومصادر دخلهم، ومحمد صلاح فخر لينا كلنا.”

واختتم الفنان حديثه مؤكدًا أن قصة نجاح محمد صلاح يجب أن تُدرّس للأجيال الجديدة كنموذج للإصرار والعزيمة، قائلاً: “عودة صلاح لقيادة منتخب بلده للمونديال فخر لكل مصري، ومشوار صلاح لازم يُدرّس في المدارس، لأنه مثال للإصرار على تحقيق الهدف رغم الصعوبات.”

https://www.youtube.com/live/ISn5zogV7Z8?si=QPZWDxQV4Z0vaxQd