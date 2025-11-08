إقبال الجالية المصرية بالرياض للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.. فيديو

عرضت قناة "أون" مشاهد من إقبال المصريين في الخارج على التصويت في انتخابات مجلس النواب في العاصمة السعودية الرياض.

وتابعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار هشام بدوي، مع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، سير عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجري في عدد من الدول بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية.

وأكدت السفيرة إيمان فتح الله، أن الأمور تسير في مسارها الطبيعي منذ فتح اللجان صباح اليوم، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا كاملاً بين الناخبين وأعضاء اللجان المشرفة على التصويت، ولم تُسجل أي عوائق أو شكاوى مؤثرة حتى الآن.

وأضافت أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع على مدار الساعة مجريات العملية الانتخابية بالخارج من خلال غرفة عمليات مركزية، للتأكد من انتظام التصويت وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، مشيدة في الوقت نفسه بحرص أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام الذي يعكس وعي المصريين في الخارج وارتباطهم بوطنهم.