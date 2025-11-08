قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
توك شو

إقبال الجالية المصرية بالرياض للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.. فيديو

الرياض
الرياض
محمد شحتة

عرضت قناة "أون" مشاهد من إقبال المصريين في الخارج على التصويت في انتخابات مجلس النواب في العاصمة السعودية الرياض.

وتابعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار هشام بدوي، مع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، سير عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجري في عدد من الدول بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية.

وأكدت السفيرة إيمان فتح الله، أن الأمور تسير في مسارها الطبيعي منذ فتح اللجان صباح اليوم، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا كاملاً بين الناخبين وأعضاء اللجان المشرفة على التصويت، ولم تُسجل أي عوائق أو شكاوى مؤثرة حتى الآن.

وأضافت أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع على مدار الساعة مجريات العملية الانتخابية بالخارج من خلال غرفة عمليات مركزية، للتأكد من انتظام التصويت وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، مشيدة في الوقت نفسه بحرص أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام الذي يعكس وعي المصريين في الخارج وارتباطهم بوطنهم.

الرياض السعودية مجلس النواب انتخابات المصريين في الخارج

