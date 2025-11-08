قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
ارتفاع حصيلة المصابين جراء الإعصار في البرازيل إلى 432 شخصا
ترامب: واشنطن تقاطع قمة الـ 20 بجنوب إفريقيا احتجاجاً على سوء معاملة المزارعين البيض
رسمياً.. انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي| خاص
الفنان صالح عبد النبي: مضيت على القايمة وأنا مش عارف عنها حاجة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

تعليم الإسكندرية يناقش الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

أحمد بسيوني

عَقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم السبت، اجتماع موسع مع مديري ومسئولي العلاقات العامة بالإدارات التعليمية التسع، وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام ويارا سعيد باشا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

حيث شَّدد( أبو زيد) في الإجتماع علي عدة نقاط تدور حول التأكيد علي أهمية دور وعمل العلاقات العامة داخل الإدارات في توثيق وإبراز المجهودات التي تبذل داخل المدارس وأهمية المتابعة أول بأول لمواقع التواصل الإجتماعي ورصد المشكلات التي تخص العملية التعليمية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

والاهتمام بالتغطية الجيدة والمهنية للحدث وإلقاء الضوء علي مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية داخل الإدارات.

كما تم التأكيد علي أهمية ابراز قوة الدولة المصرية في إظهار الإيجابيات والبيئة الداعمة للمجتمع المدرسي وعدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة صفحة الوزارة والمديرية أول بأول، مع التأكيد علي أهمية التغطية المناسبة والملائمة للاحداث الجارية خاصة ما يُظهر جاهزية المدارس لإستقبال لجان الإنتخابات البرلمانية والمزمع عقدها يومي الأثنين والثلاثاء المقبل.

وأختتم أبو زيد حديثة مؤكداً علي أهمية مشاركة الطلاب ممن يحق لهم التصويت في الإدلاء باصواتهم لما لها من دور مهم فى تكوين و بناء شخصية الطالب وثقل مهاراته حتى يصبح واعيا بواجباته الوطنية قادرا على تحمل المسئولية، كما أن للمديرية دور فى تشجيع الطلاب على المشاركة فى الحياة السياسية و الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بتنظيم ومتابعة استعداد المدارس للانتخابات البرلمانية ٢٠٢٥.

