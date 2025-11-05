بايرن ميونخ يحسم القمة أمام باريس سان جيرمان بثنائية ويقترب من التأهل

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا ثمينًا على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس بالعاصمة الفرنسية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تفاصيل اللقاء

شهدت المباراة انطلاقة قوية من جانب الفريق البافاري، الذي افتتح التسجيل مبكرًا عبر النجم الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الرابعة، بعد هجمة منظمة أربكت دفاعات أصحاب الأرض

واصل دياز تألقه وأضاف الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 32، ليوقع على ثنائية شخصية وضعت فريقه في موقع مريح قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تلقى دياز بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تدخل قوي على المغربي أشرف حكيمي، ليكمل بايرن اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، لم ينجح باريس سان جيرمان في استغلال الموقف سوى عند الدقيقة 74، حين سجل البرتغالي جواو نيفيز هدف تقليص الفارق، لكنه لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة أمام العملاق البافاري.

موقف الفريقين في المجموعة

بهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة ويقترب من حسم التأهل المبكر إلى دور الـ16، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 9 نقاط في المركز الرابع، لتتعقد مهمته في سباق الصعود.