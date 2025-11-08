قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
فن وثقافة

انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي .. هل لـ بوسي شلبي علاقة؟

أوركيد سامي

ألمح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى وجود علاقة للإعلامية بوسي شلبي في انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وأم بناته آن الرفاعي.

وزاد هؤلاء في توقعاتهم ملمحين إلى رفض آن الرفاعي ما فعله زوجها وشقيقه المنتج محمد محمود عبد العزيز مع زوجة والدهم الراحل، والتي وصلت إلى ساحات القضاء لإثبات أنها لم تكن زوجة لوالدهم، وأنه قام بتطليقها منذ سنوات، دون أن يعود إليها مرة أخرى، وأنها كانت تعيش معه كمديرة لأعماله فقط، وهو ما أيدته المحكمة بالفعل، خلافا لما كان يعتقده الناس ونجوم الوسط الفني نفسه.

مصدر مقرب من الزوجين أكد لموقع صدى البلد أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لا توجد أي علاقة لـ بوسي شلبي أو موضوع خلافها مع كريم ومحمد محمود عبد العزيز بانفصاله عن زوجته، وأن الخلاف بين الزوجين بعيد تماما عن هذه القصة.

تداولت مؤخرا العديد من الأنباء التي تتحدث عن طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز من زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، دون أن يؤكد أي من الزوجين هذه الأنباء أو ينفيانها.

علم صدى البلد من مصدر مقرب من الزوجين أنهما انفصلا بالفعل، دون طلاق رسمي حتى اللحظة، رافضا الكشف عن أسباب الانفصال.

كانت خلافات وقعت بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته منذ شهور أدت إلى انفصال سريع، قبل أن يتدخل مقربون لإعادة المياه إلى مجاريها، وفضل الزوجان تغليب مصلحة الأسرة وبناتهما فعادا لاستئناف حياتهم الزوجية من جديد، ولكن يبدو أن الخلافات تجددت ما أدى إلى انفصالهما مرة أخرى.

كانت شائعات ترددت عن وجود قصة حب بين كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وأنها السبب في انفصاله عن زوجته، لكن كريم ودينا نفيا من قبل هذه الشائعات قبل أن تتكرر مرة أخرى خلال هذه الفترة مع تأكد أنباء انفصاله عن زوجته وأم بناته

بوسي شلبي كريم محمود عبد العزيز آن الرفاعي

