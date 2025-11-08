سعر الدولار الآن السبت 8 نوفمبر 2025.. آخر تحديث في البنوك المصرية

سعر الدولار الآن .. يواصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اهتمامًا واسعًا لدى المواطنين والمستوردين، نظرًا لتأثيره المباشر على الأسواق المحلية، وأسعار السلع والخدمات، وحركة الاستيراد والتصدير.

شهد سعر صرف الدولار استقرارًا نسبيًا وفق آخر تحديث في البنوك المصرية وشركات الصرافة، صادر عن البنك المركزي وعدد من المصارف العاملة في مصر.

استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم

تسود حالة من الهدوء، حيث لم تشهد أسعار الدولار تغيرات جوهرية مقارنة بإغلاق أمس الأول، وسط توقعات بمواصلة الاستقرار خلال الأسبوع الجاري.

هذا الاستقرار يجيء وسط توازن نسبي بين حجم الطلب والعرض على العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي، بالتزامن مع جهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم ودعم استقرار سعر الصرف.

سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري

وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار نحو 47.28 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

ويُعد سعر البنك المركزي هو المرجع الأساسي لتسعير الدولار في باقي البنوك العاملة داخل السوق المحلية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وهو من أكثر الأسعار استقرارًا خلال الأسابيع الماضية، إذ يتماشى مع متوسط الأسعار المعلنة في أغلب البنوك الكبرى.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الأسعار تقريبًا المسجل في البنك الأهلي المصري، ما يعكس التزام البنكين بسياسة تسعيرية متقاربة لتوحيد سعر الصرف أمام المواطنين والمستوردين.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار اليوم عند 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، وهو من أقل الأسعار المسجلة بين البنوك الكبرى، ما قد يجعله خيارًا مفضلًا لبعض المتعاملين الباحثين عن فروق طفيفة في سعر الصرف.

سعر الدولار في المصرف المتحد

جاء سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، ليواصل البنك الحفاظ على استقراره ضمن النطاق السعري العام المتداول بين البنوك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، دون تغيير عن مستويات أمس، مع ثبات حركة الطلب على الدولار داخل فروع البنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس متوسط الأسعار المتداولة داخل السوق المصرفي المصري، ويواصل البنك التجاري الدولي تقديم خدمات الصرف بسلاسة للعملاء من الأفراد والشركات.

سعر الدولار في بنك البركة

أظهرت بيانات بنك البركة اليوم السبت تسجيل سعر الدولار عند 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، وهو ما يجعله قريبًا من سعر البنك المركزي المصري بفروق طفيفة.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار اليوم عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا في عدد من البنوك الأخرى العاملة في مصر، ما يعزز حالة الاستقرار في السوق المصرفي.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني عند 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، ليتساوى تقريبًا مع أسعار بنك البركة والبنك المركزي المصري، في إشارة إلى التزام البنوك الخاصة بالسياسة النقدية الموحدة المعتمدة من البنك المركزي.

أسباب استقرار سعر الدولار في السوق المصري

يرجع استقرار سعر الدولار اليوم إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية، أبرزها:

زيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل البنوك وشركات الصرافة.

تحسن موارد النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات.

انتظام تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.

استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسة سعر صرف مرن بشكل متدرج ومتوازن.

تراجع المضاربات في السوق الموازية بعد تشديد الرقابة وتعزيز قنوات التبادل الرسمية.

توقعات الخبراء لحركة الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي تطورات تتعلق بمصادر النقد الأجنبي أو قرارات جديدة من البنك المركزي.

كما يُرجح أن تشهد أسعار الدولار تذبذبًا محدودًا في نطاق لا يتجاوز 10 قروش صعودًا أو هبوطًا في المدى القصير.

نصائح للمواطنين والمستوردين

يوصي الخبراء المواطنين بعدم التسرع في شراء الدولار خارج القنوات الرسمية، والاعتماد فقط على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة المرخصة.

كما يُفضل للمستوردين متابعة حركة الأسعار يوميًا، لتحديد أنسب توقيت لتنفيذ عملياتهم التجارية وفقًا لتقلبات سعر الصرف.

واستقر سعر الدولار السبت 8 نوفمبر 2025 عند مستويات مقبولة في معظم البنوك المصرية، بمتوسط يتراوح بين 47.25 و47.42 جنيهًا للشراء والبيع، من دون أي زيادات تُذكر مقارنة بالأيام الماضية، ما يعكس نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار السوق المصرفي المصري وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية.