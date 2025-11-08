قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
أخبار البلد

سعر الدولار الآن السبت 8 نوفمبر 2025.. آخر تحديث في البنوك المصرية

سعر الدولار السبت 8 نوفمبر 2025.. آخر تحديث في البنوك المصرية
سعر الدولار السبت 8 نوفمبر 2025.. آخر تحديث في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. يواصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اهتمامًا واسعًا لدى المواطنين والمستوردين، نظرًا لتأثيره المباشر على الأسواق المحلية، وأسعار السلع والخدمات، وحركة الاستيراد والتصدير.

شهد سعر صرف الدولار استقرارًا نسبيًا وفق آخر تحديث في البنوك المصرية وشركات الصرافة، صادر عن البنك المركزي وعدد من المصارف العاملة في مصر.

الجنيه امام الدولار

استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم

تسود حالة من الهدوء، حيث لم تشهد أسعار الدولار تغيرات جوهرية مقارنة بإغلاق أمس الأول، وسط توقعات بمواصلة الاستقرار خلال الأسبوع الجاري. 

هذا الاستقرار يجيء وسط توازن نسبي بين حجم الطلب والعرض على العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي، بالتزامن مع جهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم ودعم استقرار سعر الصرف.

سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري

وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار نحو 47.28 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع. 

ويُعد سعر البنك المركزي هو المرجع الأساسي لتسعير الدولار في باقي البنوك العاملة داخل السوق المحلية.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وهو من أكثر الأسعار استقرارًا خلال الأسابيع الماضية، إذ يتماشى مع متوسط الأسعار المعلنة في أغلب البنوك الكبرى.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الأسعار تقريبًا المسجل في البنك الأهلي المصري، ما يعكس التزام البنكين بسياسة تسعيرية متقاربة لتوحيد سعر الصرف أمام المواطنين والمستوردين.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار اليوم عند 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، وهو من أقل الأسعار المسجلة بين البنوك الكبرى، ما قد يجعله خيارًا مفضلًا لبعض المتعاملين الباحثين عن فروق طفيفة في سعر الصرف.

سعر الدولار في المصرف المتحد

جاء سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، ليواصل البنك الحفاظ على استقراره ضمن النطاق السعري العام المتداول بين البنوك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، دون تغيير عن مستويات أمس، مع ثبات حركة الطلب على الدولار داخل فروع البنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس متوسط الأسعار المتداولة داخل السوق المصرفي المصري، ويواصل البنك التجاري الدولي تقديم خدمات الصرف بسلاسة للعملاء من الأفراد والشركات.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في بنك البركة

أظهرت بيانات بنك البركة اليوم السبت تسجيل سعر الدولار عند 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، وهو ما يجعله قريبًا من سعر البنك المركزي المصري بفروق طفيفة.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار اليوم عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا في عدد من البنوك الأخرى العاملة في مصر، ما يعزز حالة الاستقرار في السوق المصرفي.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني عند 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، ليتساوى تقريبًا مع أسعار بنك البركة والبنك المركزي المصري، في إشارة إلى التزام البنوك الخاصة بالسياسة النقدية الموحدة المعتمدة من البنك المركزي.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

أسباب استقرار سعر الدولار في السوق المصري

يرجع استقرار سعر الدولار اليوم إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية، أبرزها:

  • زيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل البنوك وشركات الصرافة.
  • تحسن موارد النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات.
  • انتظام تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
  • استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسة سعر صرف مرن بشكل متدرج ومتوازن.
  • تراجع المضاربات في السوق الموازية بعد تشديد الرقابة وتعزيز قنوات التبادل الرسمية.

توقعات الخبراء لحركة الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي تطورات تتعلق بمصادر النقد الأجنبي أو قرارات جديدة من البنك المركزي. 

كما يُرجح أن تشهد أسعار الدولار تذبذبًا محدودًا في نطاق لا يتجاوز 10 قروش صعودًا أو هبوطًا في المدى القصير.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

نصائح للمواطنين والمستوردين

يوصي الخبراء المواطنين بعدم التسرع في شراء الدولار خارج القنوات الرسمية، والاعتماد فقط على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة المرخصة. 

كما يُفضل للمستوردين متابعة حركة الأسعار يوميًا، لتحديد أنسب توقيت لتنفيذ عملياتهم التجارية وفقًا لتقلبات سعر الصرف.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

واستقر سعر الدولار السبت 8 نوفمبر 2025 عند مستويات مقبولة في معظم البنوك المصرية، بمتوسط يتراوح بين 47.25 و47.42 جنيهًا للشراء والبيع، من دون أي زيادات تُذكر مقارنة بالأيام الماضية، ما يعكس نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار السوق المصرفي المصري وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار في مصر سعر الدولار في البنك المركزي أسعار الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار السبت 8 نوفمبر 2025 تحديث أسعار العملات اليوم سعر الدولار لحظة بلحظة الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

صلاة الجماعة

عالم أزهري يوضح سر اجتماع الملائكة في الفجر والعصر ودلالته على كرامة بني آدم

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية بعنوان "إدمان السوشيال ميديا"

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية عن "إدمان السوشيال ميديا"

الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مؤتمر الدراسات البينية بين العلوم الشرعية واللغوية والإنسانية

بالصور

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

للفئة المتوسطة .. 5 سيارات SUV صينية في مصر

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

5 أطعمة تعزّز صحة الغدة الدرقية.. تدعم إنتاج الهرمونات

الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

