الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة

جامعة الأقصر
أ ش أ

تُفتتح غداً الأحد، جامعة الأقصر الأهلية ومقرها بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.

وأشاد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، باهتمام الدولة بتعزيز منظومة التعليم الجامعي في المحافظة، مؤكدًا أن افتتاح الجامعة الأهلية يمثل خطوة نوعية نحو بناء جيل جديد من شباب الأقصر يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار.


وقال المحافظ إن الجامعة الأهلية الجديدة تمثل نموذجًا يحتذى به في تحقيق التنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الأقصر باتت تجمع بين عبق الحضارة القديمة وفرص التعليم العصري الحديث، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


من جانبها أكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، أن افتتاح جامعة الأقصر الأهلية يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الحديثة في مختلف المحافظات، لتقديم تعليم جامعي متطور يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في إتاحة فرص تعليمية متميزة لأبناء الصعيد، دون الحاجة للانتقال إلى المحافظات الكبرى.
وأشارت إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة، ومن بينها جامعة الأقصر، تُعد جزءًا من الجيل الرابع من الجامعات المصرية، التي تعتمد على التعليم التطبيقي والبرامج البينية الحديثة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق العدالة في توزيع فرص التعليم الجامعي على مستوى الجمهورية.


وأوضحت أن الجامعة تبدأ الدراسة رسميًا هذا العام في أربع كليات حديثة هي كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وتشمل برامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكلية الفنون والتصميم وتشمل برامج العمارة الداخلية وتصميم الأزياء، كلية اللغات والترجمة والعلوم الإنسانية وتشمل برامج الترجمة الفورية والتحريرية (إنجليزي – ألماني – فرنسي – إسباني) واللغة العربية للناطقين بغيرها، وكلية السياحة والآثار وتشمل برامج الإرشاد السياحي وإدارة وتشغيل المطارات.


وأضافت أن الدراسة بالجامعة ستكون بالكامل باللغة الإنجليزية، وتختلف برامجها الأكاديمية عن نظيرتها في الجامعة الحكومية، ولا يُسمح بالتحويل بين الجامعتين، مشيرة إلى أن الجامعة تهدف إلى تخريج طلاب يمتلكون مهارات تكنولوجية وتطبيقية حديثة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل فور التخرج.


وكشفت رئيس الجامعة عن تخصيص منح كاملة لأول عشرة من أوائل الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، إلى جانب منح خاصة لأبناء الشهداء، وخصومات مميزة للدفعة الأولى من الطلاب المقبولين حتى التخرج بنسبة 20 % لكلية الحاسبات والمعلومات، و25 % لباقي الكليات.


وأكدت أن إنشاء الجامعة الأهلية في طيبة الجديدة يمثل نقلة استراتيجية للتعليم الجامعي في جنوب الصعيد، مشيرة إلى وجود خطة مستقبلية للتوسع بإنشاء كليات جديدة مثل الطب والتمريض، وإبرام شراكات أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة.

