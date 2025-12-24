شوط أول سلبي بين بوركينا وغينيا الإستوائية في أمم أفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول بين بوركينا فاسو ومنافسه غينيا الإستوائية بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحاول منتخب بوركينا تسجيل هدف لكن فشلت كل المحاولات في اختراق دفاعات غينيا الإستوائية.

القناة الناقلة لمباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية

وتنقل مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الإستوائية عبر قناة" بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمنافسات بطولة أمم أفريقيا.

تشكيل بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية

حراسة المرمي: هيرفي كوفي

الدفاع: إدموند تابسوبا - ستيف ياجو - إيسوفو دايو - آرسين كواسي

الوسط: إسماعيلا ويدراوجو - جوستافو سانغاري - بلاتي توريه - لاندري كابوري

الهجوم: دانجو واتارا - بيرتراند تراوري



تشكيل غينيا الاستوائية ضد بوركينا فاسو

حراسة المرمي: أوونو

الدفاع:أكابو- أوبيانج- كوكو- ندونج – ماسكاريل.

الوسط: زونيغا- ماشين- جانيتح نلافو.

الهجوم: سلفادور.