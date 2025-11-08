إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر

شهد طريق شبرا - بنها الحر بمحافظة القليوبية، اتجاه بنها، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، دون تسجيل أي حالات وفاة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وظروفه.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق شبرا بنها الحر.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، على الفور لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والفِرق الطبية إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق بنها شبرا الحر، اتجاه بنها، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم جميعا للمستشفى.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من رفع وتجنيب السيارة، لإعادة الحركة المرورية علي الطريق، لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.