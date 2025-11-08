قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

شهد طريق شبرا - بنها الحر بمحافظة القليوبية، اتجاه بنها، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، دون تسجيل أي حالات وفاة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وظروفه.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق شبرا بنها الحر.


وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، على الفور لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والفِرق الطبية إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق بنها شبرا الحر، اتجاه بنها، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم جميعا للمستشفى.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من رفع وتجنيب السيارة، لإعادة الحركة المرورية علي الطريق، لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

