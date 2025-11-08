قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: "إحنا لا نحارب نيابة عن حد"
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
ملحمة وطنية .. تقرير حقوقي يرصد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب

مجلس الشباب المصري خلال متابعة تصويت المصريين بالخارج
مجلس الشباب المصري خلال متابعة تصويت المصريين بالخارج
الديب أبوعلي

أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الثاني حول اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، والذي جرى يوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025، في (139) مقرًا انتخابيًا موزعين على (117) دولة، مؤكدًا أن اليوم شهد تزايدًا ملحوظًا في كثافة المشاركة مقارنة باليوم الأول، خاصة في الدول العربية والخليجية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري الدكتور محمد ممدوح، أن “المصريين في الخارج جسدوا لوحة وطنية مشرفة تعكس ارتباطهم العميق بالوطن وحرصهم على المشاركة في صنع القرار، رغم اختلاف ظروف الإقامة والعمل وتباين التوقيتات المناخية والجغرافية بين الدول.

وأشار إلى أن المجلس عمل من خلال غرف عمليات مركزية وغرف متابعة في عدد من الدول العربية والأوروبية، بمشاركة فرق ميدانية من أعضاء المكاتب التنفيذية للمجلس، إلى جانب الرصد الإلكتروني المستمر لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد كافة التطورات المرتبطة بها.

وأوضح التقرير، أن اليوم الثاني تميز بارتفاع نسب المشاركة في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها دولة الكويت التي شهدت إقبالًا استثنائيًا من الجالية المصرية، فقد احتشد الآلاف أمام مقار التصويت، في مشهد يعكس عمق الانتماء والحرص على ممارسة الحق الدستوري.

كما رصد المجلس مشاركة واسعة من فئة الشباب والعاملين بالخارج، خاصة الذكور، الذين شكلوا الكتلة الأكبر من المصوتين في دول الخليج، فيما برزت مشاركة الأجيال الأكبر سنًا وقيادات الجاليات بشكل لافت في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تولوا أدوارًا توعوية لحث المصريين على المشاركة وتقديم الدعم التنظيمي للناخبين.

وأشار التقرير كذلك إلى مشاركة ملحوظة من الطلاب المصريين بالخارج، خاصة في الدول ذات الظروف المناخية الصعبة مثل روسيا، حيث لم تمنعهم الأمطار والبرودة الشديدة من التوجه إلى مقار التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.

ورغم الإشادة العامة بسير العملية الانتخابية بسلاسة وتنظيم جيد، فقد أشار التقرير إلى بعض المخالفات المحدودة التي تم رصدها والتي لا تؤثر في سلامة العملية الانتخابية، أبرزها استمرار بعض مظاهر الدعاية الانتخابية عبر صفحات إلكترونية ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قيام عدد من أنصار بعض المرشحين والأحزاب برفع لافتات تحمل رموزهم أو شعاراتهم أمام اللجان في عدد من الدول العربية.

كما رصد المجلس قيام بعض قيادات الجاليات في الدول العربية والأوروبية بمحاولات توجيه الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم، وهو ما يمثل مخالفة لمبدأ الصمت الانتخابي.

ولاحظ المجلس أيضًا حدوث بعض التكدسات أمام مقار التصويت في بعض الدول العربية، ما أدى إلى وقوع مشادات محدودة بين الناخبين بسبب الزحام، إلا أن البعثات الدبلوماسية المصرية تدخلت سريعًا لفرض الانضباط وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، في مشهد يعكس كفاءة التنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد التقرير استمرار جهود مجلس الشباب المصري وبرامجه المعنية بتعزيز المشاركة السياسية، ومنها البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية وبرنامج تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في الشأن العام، واللذين تواصلا مع الجاليات المصرية في الخارج عبر مجموعات التواصل الاجتماعي لتقديم الإرشادات الخاصة بآليات التصويت وأماكن اللجان وحث المصريين على المشاركة الفاعلة.

وفي ختام تصريحه، شدد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء على أن ما شهده اليوم الثاني من العملية الانتخابية يمثل تأكيدًا على وعي المصريين بالخارج بمسؤوليتهم الوطنية، وأن زيادة نسب المشاركة مقارنة باليوم الأول تعكس نجاح الجهود الوطنية والمجتمعية في تحفيز المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن مجلس الشباب المصري سيواصل رصده للانتخابات حتى إعلان النتائج الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات.

