محمد هنيدي وأحمد أدم ومحمد رمضان .. كبار نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى السيناريست أحمد عبد الله

حرص كبار نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى السيناريست أحمد عبد الله وعلى رأسهم محمد هنيدي وأحمد أدم ومحمد رمضان.

حرص الفنان محمد رمضان على تقديم واجب العزاء فى السيناريست أحمد عبد الله رغم حزنه على وفاة والده في مسجد الشرطة.

جنازة أحمد عبدالله

وكان توافد عدد من الفنانين والمقربين من الراحل إلى المسجد لتوديعه قبل دفنه، حيث حرصوا على تقديم العزاء لأسرته ومواساتهم في هذا المصاب الأليم، وكان في مقدمتهم المنتج أحمد السبكي والفنان صبري فواز.

الكاتب أحمد عبدالله

هو مخرج مبدع، صاحب رؤية فريدة، يكتشفها المشاهد فور متابعة أعماله، التي وصل عددها إلى 40 عملا فنيا، تتنوع بين السينما والدراما التلفزيونية، إذ تخصص في كتابة أفلام الدراما الواقعية، التي تعبر عن الشارع والمجتمع المصري، كما برع في تأليف أفضل الأفلام الكوميدية على مر تاريخ السينما المصرية، وإليكم أبرز محطات الراحل مؤلف «البطولات الجماعية» أحمد عبدالله