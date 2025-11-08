انتهاء تصويت الجالية المصرية في الأردن بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

انتهت في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، بالتوقيت المحلي للأردن، عملية تصويت أبناء الجالية المصرية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وفور اغلاق صناديق الاقتراع، بدأ أعضاء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، أعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في الانتخابات، سواء القوائم أو الفردي، واثبات ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع.

ومن المقرر عقب الانتهاء من فرز وحصر عدد الأصوات، إرسال أوراق الانتخاب، وكشف الناخبين، والمحضر، وما قد يقدم من طعون، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق الإجراءات المتبعة.

وأشاد السفير خالد الأبيض سفير مصر بالأردن بالمشاركة الفاعلة للجالية المصرية التي تعكس ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وحرصهم على الإسهام في مسيرة بنائه الديمقراطي.

وأعرب عن شكره للسلطات الأردنية التي قدمت كافة التسهيلات في تأمين العملية الانتخابية للمواطنين المصريين المقيمين في المملكة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025، سواء في الداخل أو الخارج على مرحلتين، الأولى منها فى 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة.

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر 2025، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، وتعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر المقبل.